Похоже, Nintendo интегрирует систему голосового чата в ОС Switch 2 — это прогресс по сравнению с первой SwitchДо 2 апреля Nintendo ничего подтверждать не будет, но инсайдеры неоднократно указывали, что загадочная кнопка “C” на обновленных контроллерами Joy-Con может быть связана как раз с расширенными онлайн-возможностями Switch 2.
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