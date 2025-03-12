Похоже, Nintendo интегрирует систему голосового чата в ОС Switch 2 — это прогресс по сравнению с первой SwitchДо 2 апреля Nintendo ничего подтверждать не будет, но инсайдеры неоднократно указывали, что загадочная кнопка “C” на обновленных контроллерами Joy-Con может быть связана как раз с расширенными онлайн-возможностями Switch 2.