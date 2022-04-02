Телефонные террористы за сутки «заминировали» Эрмитаж, ТЭЦ и «Газпромбанк»

По нескольким эпизодам сотрудники правоохранительных органов завели уголовные дела. Неизвестные злоумышленники за сутки сообщили о «минировании» разных объектов в Петербурге 1 апреля, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
По нескольким эпизодам сотрудники правоохранительных органов завели уголовные дела. Неизвестные злоумышленники за сутки сообщили о «минировании» разных объектов в Петербурге 1 апреля, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
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