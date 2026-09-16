Жителя Рыбинска поймали на использовании «умной» ручки

37-летний житель Рыбинска задержан сотрудника регионального УФСБ за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
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