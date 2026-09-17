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Воронежские новости

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Мэр Воронежа наградил фотографа Андрея Парфёнова и обсудил с ним новый фотоальбом к 440-летию города

Мэр Воронежа наградил фотографа Андрея Парфёнова и обсудил с ним новый фотоальбом к 440-летию города

Сергей Петрин сообщил в своём канале в MAX о встрече с фотографом Андреем Парфёновым. Мэр поздравил его с юбилеем и рассказал, что к 440-летию города выйдет продолжение легендарного фотоальбома «Воронеж» 1976 года.

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