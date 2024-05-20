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Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе

Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщает 20 мая агентство Mehr.Агентство также отмечает, что погибли и все, кто был на борту, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

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