Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщает 20 мая агентство Mehr.Агентство также отмечает, что погибли и все, кто был на борту, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.