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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диего Симеоне: «Барса» играет великолепно. Сейчас они сильнее остальных – это лучшая команда лиги»

Главный тренер « Атлетико » Диего Симеоне похвалил «Барселону» за игру под руководством Ханси Флика .

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