Нельзя бесконечно идти против Бога и безбедно существовать...

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Комментарий  с  Перемог.   Сделан  был  достаточно  давно,    и  в  телеграмме  у  меня  был  выложен    тоже    давно,  а  здесь   выкладываю  сейчас   -  ибо  намедни  посмотрела   я,  как  сионофашисты  убивали   палестинцев,  пришедших  за  гуманитаркой,  и    выкладываю.

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