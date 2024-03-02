Нельзя бесконечно идти против Бога и безбедно существовать...

Комментарий с Перемог. Сделан был достаточно давно, и в телеграмме у меня был выложен тоже давно, а здесь выкладываю сейчас - ибо намедни посмотрела я, как сионофашисты убивали палестинцев, пришедших за гуманитаркой, и выкладываю.