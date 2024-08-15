Автобус перевернулся под Анапой: водитель уснул, что с пассажирами?

К счастью, все пассажиры выжили. Семь человек обратились к медикам – у них легкие травмы. По предварительным данным правоохранительных органов, причиной аварии стало то, что 56-летний водитель уснул за рулем.
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