Инфляция в зоне евро ускорилась: 2,4% в декабре по данным Евростат

По данным Евростата, в декабре инфляция в зоне евро выросла до 2,4% по сравнению с ноябрьскими 2,2%. Этот рост показателей отражает динамику экономических изменений в регионе, что важно для анализа финансовых трендов в пределах Евросоюза.
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