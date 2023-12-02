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Аргентина отказывается вступать в БРИКС: что это значит для страны?

Аргентина отказывается вступать в БРИКС: что это значит для страны?

Аргентина не планирует вступать в БРИКС. Диана Мондино, будущий министр иностранных дел, заявила в социальных сетях, что страна не будет присоединяться к этому блоку.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Аргентина не планирует вступать в БРИКС. Да и этот смешной с бензопилой пойдёт по стопам Зеленского и доведёт страну до ручки. Народ видел за кого голосовал, его он устраивает вот пусть и хлебает. А эти досужие разговоры мол власть это одно, а народ это другое, это отговорка. В Киеве, что Зеленский, то и большинство народа одинаковы! А вот народ ЛДНР, это наш народ и сказал нет, взявшись за оружие! Уважаю и приклоняюсь перед ним!!!!!!
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