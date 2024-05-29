Мясников объяснил, почему в синтетических витаминах нет пользы

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Прием синтетических витаминов не укрепляет иммунную систему. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
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