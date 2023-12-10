Когда появился первый советский холодильник на колесах? Вы удивитесь!

В 1937 году наш журнал рассказал о создании отечественных рефрижераторов. Первый изотермический автомобиль, построенный Всесоюзным научно-исследовательским холодильным институтом ВНИХИ на шасси автомобиля Ford-АА, имел так называ­емое сухоледное охлаждение.