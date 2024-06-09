Скелеты в шкафу непотопляемой Голиковой или где деньги, Зин?

ТН

Татьяна Недогреева

Со школьной парты лезла в руководители. Упорно, но верно пришла ксвоей цели. Выучилась в серьезном учебном заведении на экономиста. Но экономиста для себя, чтобы разробатывать и приводить в действие схемы лдя личного обогащения. А по какому праву у нас экономисты правят здравоохранением, фармоцевтикой, культурой, просвящением, трудом, миграционной политикой и пр. , где экономисты делать нечего. Результат налицо. Медицину, формвцефтику, пенсионный фонд, соцзвщиту, культуру, просвящение,миграционный вопрос- все завалила. Но с завалом каждой отрасли богатела, богатела и богатеет. Враг страны и народа. Враг и хитрый и коварный. Творит все , со своим блестящим образованием, но только в свою пользу. При стольких обязанностях многостаночница, работая по16 часов,бедолага, умудряется постоянно летать на собственном самолете заграницу в собственние аладения поиграть в гольф. Сколько же часов в сутках у Голиковой. И сколько из них тратится на государство, а сколько на себя любимую. ? Сколько пользы принесла трудоголичка стране и сколько нахапала себе. ? У всего правительства на глазах никто не видит и не слышит. А может в доле?