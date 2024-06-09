14 мая 296 прочитали Настало время удивительных историй и перед Вами новый разбор совместно с моими Дзен-друзьями: лучшим астрологом Влюблённой в звёзды и лучшим тарологом TARO PRO.
Скелеты в шкафу непотопляемой Голиковой или где деньги, Зин?
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ДШ
Дмитрий Шершов
не лицо а рожа
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13 час.
ТН
Татьяна Недогреева
Со школьной парты лезла в руководители. Упорно, но верно пришла ксвоей цели. Выучилась в серьезном учебном заведении на экономиста. Но экономиста для себя, чтобы разробатывать и приводить в действие схемы лдя личного обогащения. А по какому праву у нас экономисты правят здравоохранением, фармоцевтикой, культурой, просвящением, трудом, миграционной политикой и пр. , где экономисты делать нечего. Результат налицо. Медицину, формвцефтику, пенсионный фонд, соцзвщиту, культуру, просвящение,миграционный вопрос- все завалила. Но с завалом каждой отрасли богатела, богатела и богатеет. Враг страны и народа. Враг и хитрый и коварный. Творит все , со своим блестящим образованием, но только в свою пользу. При стольких обязанностях многостаночница, работая по16 часов,бедолага, умудряется постоянно летать на собственном самолете заграницу в собственние аладения поиграть в гольф. Сколько же часов в сутках у Голиковой. И сколько из них тратится на государство, а сколько на себя любимую. ? Сколько пользы принесла трудоголичка стране и сколько нахапала себе. ? У всего правительства на глазах никто не видит и не слышит. А может в доле?
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13 час.
lady lyudmila
Женщина не женщина , если нет детей. Тогда бы и поняла и знала , что нужно людям.
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12 час.
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