10 лучших ролей Луи де Фюнеса

Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса, которого зрители знают как величайшего комика мирового кинематографа под именем Луи де Фюнес, родился 31 июля 1914 года в одной из коммун французского департамента О-де-Сен, что в 8 километрах от Парижа.