Россия бьёт по объектам, Украина по нервам россиян. Пора менять правила войны

Скажу честно, меня крайне удивляют популярные нынче разговоры об экономических потерях Украины, понесённых вследствие недавних ударов ВКС по украинским портам, ведущиеся в российском информпространстве на фоне атак ВСУ по складам Wildberries и другим объектам гражданской инфраструктуры РФ.