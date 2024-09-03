В КоАП пропишут наказания за нарушения правил перевозки ручной клади

Новую редакцию КоАП РФ предполагается дополнить статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте» и предусмотреть наказания для авиакомпаний, которые нарушают эти правила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии