Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В КоАП пропишут наказания за нарушения правил перевозки ручной клади

В КоАП пропишут наказания за нарушения правил перевозки ручной клади

Новую редакцию КоАП РФ предполагается дополнить статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте» и предусмотреть наказания для авиакомпаний, которые нарушают эти правила.

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