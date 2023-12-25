Пожар уничтожил частное подворье в Уссурийске

Вечером в воскресенье, 24 декабря, вспыхнул пожар на улице Заречная в Уссурийске. Огонь распространился по частному подворью, уничтожив постройки и баню, сообщили ИА UssurMedia в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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