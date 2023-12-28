Целый склад оружия и боеприпасов изъяли силовики у жителя подмосковного Королева

В перечне обнаруженного автоматическое огнестрельное оружие, более тысячи патронов и кастет.Целый склад оружия и боеприпасов изъяли силовики у 39-летнего жителя подмосковного Королева, в перечне обнаруженного автоматическое огнестрельное оружие, более тысячи патронов и кастет.