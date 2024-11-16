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Власти запретят автоматически добавлять допуслуги при покупке авиабилетов

Власти запретят автоматически добавлять допуслуги при покупке авиабилетов

В правительстве РФ подержали законопроект Роспотребнадзора, которым предлагается запретить автоматически проставлять согласие пассажира на приобретение дополнительных услуг, в том числе страховки, при покупке авиа- и железнодорожных билетов.

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