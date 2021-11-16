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Волгоградские помидоры стали призерами конкурса «Вкусы России»

Волгоградские помидоры стали призерами конкурса «Вкусы России»

В этом году национальный конкурс «Вкусы России» проводился по следующим номинациям: «Нас выбирают», «Загляните на огонек», «Вкус природы», «Кулинарное наследие», «На всю страну», «Вкус из глубинки», «Вкус без границ», «Гастрономическая находка».

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