Волгоградские помидоры стали призерами конкурса «Вкусы России»

В этом году национальный конкурс «Вкусы России» проводился по следующим номинациям: «Нас выбирают», «Загляните на огонек», «Вкус природы», «Кулинарное наследие», «На всю страну», «Вкус из глубинки», «Вкус без границ», «Гастрономическая находка».