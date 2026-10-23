Айнур Курманов. Токаев после трехдневного сопровождения бельгийской королевской четы по Казахстану поехал на азиатский международный форум в Баку, где вновь продемонстрировал покорность Тель-Авиву и подтвердил прозападный курс развития.
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" Астана сознательно эскалирует и перенимает эстафету". А почему бы и нет, раз мы практически не реагируем на подобные выходки "дружественных" властей? А сейчас они реализуют одну изящную схему "заработка" в России (только что в МТ статью прочел). Заключаешь контракт на участие в СВО, получаешь подъемные (порядка 4 лямов), отсылаешь их на родину и начинаешь голосить, что тебя обманули, ты не понял, что подписываешь, и вообще заберите меня отсюда. Подъезжают товарисчи с дипномерами, изымают бойца, и он возвращается на родину героем. Уже 12 существ так "заработали". Кстати, насколько я помню, у них статья есть за наемничество, и кто-то по ней уже сел, а эти 12 в героях. И что это было?
Чешется у смуглых в одном месте,неймётся,дождутся на свою голову.
Атомную станцию на холяву казахам построить не забутьте !!!
Пора менять правящую верхушку в Астане!