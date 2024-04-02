Как думаете? Действительно случайность или шкулевское СМИ готовило информационный фон для оправдания такой атаки?.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Как думаете? Действительно случайность или шкулевское СМИ готовило информационный фон для оправдания такой атаки?.