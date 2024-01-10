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«Это полный хаос»: в Эквадоре бандитские группировки захватывают здания и берут людей в заложники

«Это полный хаос»: в Эквадоре бандитские группировки захватывают здания и берут людей в заложники

Беспорядке начались на фоне побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос». 10 января вооруженные люди взяли в заложники ведущих канала TC Televisión в прямом эфиреМятеж бандитских группировок в Эквадоре.

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