«Это полный хаос»: в Эквадоре бандитские группировки захватывают здания и берут людей в заложники

Беспорядке начались на фоне побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос». 10 января вооруженные люди взяли в заложники ведущих канала TC Televisión в прямом эфиреМятеж бандитских группировок в Эквадоре.
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