Огненный болид: как челябинский метеорит стал брендом

Утром 15 февраля 2013 года над Уралом пролетел метеорит и упал в Чебаркульское озеро. Огненный шар в небе напугал жителей и оставил после себя ощутимые разрушения: ударной волной выбило окна и повредило стены, пропала сотовая связь.