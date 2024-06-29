Огненный болид: как челябинский метеорит стал брендом

Утром 15 февраля 2013 года над Уралом пролетел метеорит и упал в Чебаркульское озеро. Огненный шар в небе напугал жителей и оставил после себя ощутимые разрушения: ударной волной выбило окна и повредило стены, пропала сотовая связь.
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