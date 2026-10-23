«Клуж» примет «Студентски центар», «Борац Чачак» сыграет с ФМП. Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа А Положение команд : Широки Босния и Герцеговина – 3-1, Црвена Звезда Сербия – 2-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Будучность Черногория – 2-1, ФМП Сербия – 2-1, Борац Чачак Сербия – 2-1, Слован Словакия – 2-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-2, Цибона Хорватия – 0-3, КРКА Словения – 0-3.
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