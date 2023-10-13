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Вратарь сборной РФ Сафонов окрестил голкипера Камеруна Онану «кидалой»

Вратарь сборной РФ Сафонов окрестил голкипера Камеруна Онану «кидалой»

Сборная России сыграла с командой Камеруна на стадионе «Динамо» в Москве. После матча о голкипере национальной команды Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Андре Онане высказался российский вратарь Матвей Сафонов.

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