Вратарь сборной РФ Сафонов окрестил голкипера Камеруна Онану «кидалой»

Сборная России сыграла с командой Камеруна на стадионе «Динамо» в Москве. После матча о голкипере национальной команды Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Андре Онане высказался российский вратарь Матвей Сафонов.
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