Предала подруга: кто вонзил Пугачевой нож в спину

Алла Борисовна наверняка не ожидала такого поступка от человека, которому доверяла. Алла Пугачева Социальные сетиСтало известно, кто избавился от портрета Аллы Пугачевой, провисевшего в фойе БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге около 40 лет.