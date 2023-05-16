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Предала подруга: кто вонзил Пугачевой нож в спину

Предала подруга: кто вонзил Пугачевой нож в спину

Алла Борисовна наверняка не ожидала такого поступка от человека, которому доверяла. Алла Пугачева Социальные сетиСтало известно, кто избавился от портрета Аллы Пугачевой, провисевшего в фойе БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге около 40 лет.

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