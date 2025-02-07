Число погибших после ЧП с мазутом дельфинов увеличилось

КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Более 80 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.
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