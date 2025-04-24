Он несколько раз проезжал мимо. Мимо девушки, сидевшей в инвалидной коляске. Рядом с ней стоял столик, на котором было что-то разложено.
София
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Он несколько раз проезжал мимо. Мимо девушки, сидевшей в инвалидной коляске. Рядом с ней стоял столик, на котором было что-то разложено.
Свежие комментарии