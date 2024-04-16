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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, сообщили в издании "Общественное". Из данных официального ресурса для оповещения населения следует, что во время этого в регионе действовала воздушная тревога.

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