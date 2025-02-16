Сенатор Пушков: в Евросоюзе не сделали выводов из выступления Вэнса в Мюнхене

Евросоюз не сделал необходимых выводов как из решения президента США Дональда Трампа оставить европейцев за рамками переговоров с Россией, так и выступления вице-президента страны Джей Ди Вэнса на конференции по безопасности в Мюнхене.
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