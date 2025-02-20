Валерий Сухих: спорт нужно сделать доступным для каждого

Пермский край обеспечит себе расширенные полномочия по обновлению спортивной инфраструктуры. Законодательное собрание Пермского края в двух чтениях приняло изменения в закон о физической культуре и спорте в части развития физкультурно-спортивных клубов и расширения полномочий региона.
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