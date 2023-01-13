СБУ выдвинула депутату Государственной думы обвинения в посягательстве на целостность Украины

Адам Делимханов назвал сотрудников спецслужб Незалежной недоумками и сатанистами.Депутат Государственной думы России Адам Делимханов отнёсся с иронией к обвинениям сотрудников СБУ в посягательстве нардепа на территориальную целостность Украины.