На Украине захотели перенести останки летчика Ивана Кожедуба из Москвы в Киев

Синдеев Владимир/ITAR/TASS Украинские власти хотят перезахоронить останки советского летчика Ивана Кожедуба в так называемом "национальном пантеоне" в Киеве.
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