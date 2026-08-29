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На Украине захотели перенести останки летчика Ивана Кожедуба из Москвы в Киев

На Украине захотели перенести останки летчика Ивана Кожедуба из Москвы в Киев

Синдеев Владимир/ITAR/TASS Украинские власти хотят перезахоронить останки советского летчика Ивана Кожедуба в так называемом "национальном пантеоне" в Киеве.

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