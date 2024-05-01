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США объяснили санкции против войск РХБЗ ВС РФ применением на Украине хлорпикрина

США объяснили санкции против войск РХБЗ ВС РФ применением на Украине хлорпикрина

В госдепе США объяснили, что ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и ряда российских институтов, компаний и их руководителей, после того, как получили информацию, что Россия применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин.

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