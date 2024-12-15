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Руководство по выбору головного убора: как подобрать шапку по форме лица

Руководство по выбору головного убора: как подобрать шапку по форме лица

Руководство по выбору головного убора: как подобрать шапку по форме лица Алёна Юрьева Головные уборы давно стали неотъемлемой частью стиля, способной не только защитить от холода, но и подчеркнуть индивидуальность.

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