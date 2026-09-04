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Представлена батарея Xiaomi Dragon Armor с пожизненной гарантией от возгорания. Если машину спишут в утиль, Xiaomi компенсирует стоимость

Представлена батарея Xiaomi Dragon Armor с пожизненной гарантией от возгорания. Если машину спишут в утиль, Xiaomi компенсирует стоимость

Отдельно предусмотрена пожизненная защита аккумулятора от повреждений при ДТП Xiaomi официально провела презентацию своей батареи Dragon Armor, разработанной в рамках стратегического сотрудничества Xiaomi, Zhongchuang Innovation Aviation и Sunwoda.

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