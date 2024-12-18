Для российских студентов к 2036 году построят 40 современных кампусов

Минобрнауки рассматривает возможность введения нового типа жилья для студентов и сотрудников вузов. Как пишет Парламентская Газета, он предполагает более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости.
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