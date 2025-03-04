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Военное обозрение

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F-35 впервые взлетел с ракетой Meteor BVRAAM на борту

F-35 впервые взлетел с ракетой Meteor BVRAAM на борту

Истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США выполнил первые тестовые испытательные полёты с ракетой Meteor, положив начало интеграции европейской ракеты класса «воздух-воздух» на истребитель американского производства Lightning II[center].

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