F-35 впервые взлетел с ракетой Meteor BVRAAM на борту

Истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США выполнил первые тестовые испытательные полёты с ракетой Meteor, положив начало интеграции европейской ракеты класса «воздух-воздух» на истребитель американского производства Lightning II[center].
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