Цыгане уволили министра обороны Эстонии.

Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной» При этом до эстонцев медленно доходило, что их развели: за полгода было четыре соглашения и четыре транша (70 млн - это суммарный ущерб), хотя в промежутках италоиндийцы не поставили ни патрона.
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