Владимир Путин не обсуждал с Тайипом Эрдоганом закупку или производство дронов Bayraktar

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar в ходе визита турецкого лидера.
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