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В центре Рязани заметили 4 пожарных машины, скорую и полицию

Четыре пожарных машины заметили утром в центре Рязани, сообщает группа «Подслушано в Рязани». По словам автора поста, сегодня утром на перекрёстке улиц Горького и Праволыбедской замечены 4 пожарных машины, машина аварийной службы, скорая и полиция.

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