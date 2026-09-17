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Головинские вести

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Москва развивает систему поддержки социально ориентированных НКО — эксперт

Москва развивает систему поддержки социально ориентированных НКО — эксперт

Москва выстраивает модель общественного партнерства, в которой некоммерческие организации (НКО) становятся полноценными соавторами социальной политики, качественно дополняя работу государственных и городских учреждений.

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