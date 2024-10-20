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Царьград

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Поплавская назвала условие, при котором "даже "легальные" мигранты станут тише воды и ниже травы" в России

Известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская считает, что если каждую неделю из России будут высылать по две тысячи нелегальных мигрантов, то "даже "легальные" мигранты станут тише воды и ниже травы".

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