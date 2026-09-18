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FiNE NEWS

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Макрон собрал французских тяжеловесов и выдал жёсткую правду: «Россия не шутит — готовьтесь!»

Макрон собрал французских тяжеловесов и выдал жёсткую правду: «Россия не шутит — готовьтесь!»

Представьте себе пятничный вечер в самом сердце Парижа. Двери Елисейского дворца плотно закрыты, а внутри — весь цвет французской политики, генералы, разведчики и кандидаты в президенты.

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