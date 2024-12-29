360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • наталья никифорова
    До чего же надоела эта привычка принятая еще с советских времен раздавать награды налево и направо по любому поводу. ...Член СПЧ Кабанов:...
  • наталья никифорова
    Вы правы. Боязнь власти "не навредить" оборачивается беспредельной наглостью со стороны представителей исламистского ...Член СПЧ Кабанов:...
  • галина
    Такое ощущение, что у нас в правительстве сидят одни предатели.Член СПЧ Кабанов:...

Суд арестовал девочку, которая повесила портреты террористов в школе

Суд арестовал девочку, которая повесила портреты террористов в школе

Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил два месяца ареста 16-летней девочке. Она повесила в школе портреты внесенных в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина**, сообщила пресс-служба петербургских судов в официальном Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх