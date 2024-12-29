Суд арестовал девочку, которая повесила портреты террористов в школе

Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил два месяца ареста 16-летней девочке. Она повесила в школе портреты внесенных в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина**, сообщила пресс-служба петербургских судов в официальном Telegram-канале.