Запад решил снять в Армении ток-шоу с участием Пашиняна, чтобы нанести по России новый удар

Эксперт, говоря о сотрудничестве Еревана с Лондоном, отметил, что для Запада сейчас лучший момент для вывода армян из орбиты влияния МосквыРанее стало известно, что Армения подписала с Великобританией программу оборонного сотрудничества на ближайшие 2 года.
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