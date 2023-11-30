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Запад решил снять в Армении ток-шоу с участием Пашиняна, чтобы нанести по России новый удар

Запад решил снять в Армении ток-шоу с участием Пашиняна, чтобы нанести по России новый удар

Эксперт, говоря о сотрудничестве Еревана с Лондоном, отметил, что для Запада сейчас лучший момент для вывода армян из орбиты влияния МосквыРанее стало известно, что Армения подписала с Великобританией программу оборонного сотрудничества на ближайшие 2 года.

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