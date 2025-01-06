AMD мельком представила видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на архитектуре RDNA 4 и ИИ-ма...

AMD мельком представила видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на архитектуре RDNA 4 и ИИ-масштабирование FSR 4Компания AMD предварительно анонсировала в рамках выставки CES 2025 видеокарты нового поколения Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070.
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