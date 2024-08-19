Саратовскую область ждет продолжительная знойная погода

Сегодня стало известно, что в Саратовской области сохранится жаркая погода без осадков. По данным местного гидрометцентра, первая половина этой недели будет особенно теплой - температура может достигать +33 градусов.
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