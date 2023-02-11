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Адриатическая лига. ФМП против «Цедевиты-Олимпии», «Будучность» – «Игокеа»

В субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский ФМП примет словенскую «Цедевиту-Олимпию», черногорская «Будучность» сыграет с боснийским клубом «Игокеа».

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